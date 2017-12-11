Сутки в АТО: Боевики 35 раз нарушили перемирие, пятеро украинскиїх воинов получили ранения и боевые травмы

На Луганском направлении враг активизировался с наступлением сумерек. С минометов различных типов противник неоднократно вел огонь по нашим оборонных укреплениях в районе Трехизбенка, Крымского, Новотошковское, Майского и зайцев. Кроме того, у этих населенных пунктов, а также недалеко от Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского оккупанты интенсивно применяли гранатометы различных типов и легкое пехотное вооружение.

На Донецком направлении эпицентром противостояния остаются окраине Авдеевки. В частности, более трех десятков мин 82-го калибра в вечернее время захватчики выпустили по нашим позициям вблизи шахты Бутовка. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Каменки, Авдеевки и Красногоровки. А на Приазовье из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Старогнатовка.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случаях, когда обстрелы противника составили непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, они отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму. Всех бойцов доставлен в военно-врачебных учреждений и оказана неотложная медицинская помощь. Состояния их жизни ничто не угрожает.