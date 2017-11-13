Доба у зоні АТО минула без втрат серед українських військових

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - сказав А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, у порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33.