Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, погибших нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - сказал А.Лысенко.
Как сообщал УНН, по сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросла почти вдвое и составила 33.