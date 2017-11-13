Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - сказал А.Лысенко.

Как сообщал УНН, по сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросла почти вдвое и составила 33.