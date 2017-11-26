Доба АТО: двоє українських захисників загинули, четверо отримали поранення та бойові травми

На Луганському напрямку із 82-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по захисниках Новолуганського, а з гранатометів – біля Новоолександрівки. Зі стрілецької зброї противник турбував оборонців Станиці Луганської та Кримського.

На Донецькому напрямку російські найманці вели вогонь із мінометів різних калібрів неподалік Павлополя, Невельського і шахти Бутівка. Застосовуючи піхотне озброєння, бандформування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки. Ще за світлої пори доби протягом декількох годин поблизу Верхньоторецького воїнів обстрілювали ворожі снайперські пари. З метою провокаційних звинувачень сил АТО вони також вели вогонь у бік своїх позицій.

Загалом, за минулу добу, по всій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У відповідь українські військовослужбовці 7 разів придушували вогневу активність окупанта.

У результаті ворожих обстрілів двоє наших військовослужбовців загинули, двох поранено, ще двоє отримали бойові травми.