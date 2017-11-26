Сутки АТО: двое украинских защитников погибли, четверо получили ранения и боевые травмы

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 22719 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 13568 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 30243 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 43336 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106051 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112395 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 134937 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107196 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108651 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113287 просмотра

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Сутки АТО: двое украинских защитников погибли, четверо получили ранения и боевые травмы

Сутки АТО: двое украинских защитников погибли, четверо получили ранения и боевые травмы

Киев  •  УНН

 • 24032 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.

На Луганском направлении с 82-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по защитникам Новолуганское, а из гранатометов - около Новоалександровки. Из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Станицы Луганской и Крымского.

На Донецком направлении российские наемники вели огонь из минометов различных калибров неподалеку Павлополь, Невельского и шахты Бутовка. Применяя пехотное вооружение, бандформирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки. Еще в светлой время суток в течение нескольких часов вблизи Верхнеторецком воинов обстреливали вражеские снайперские пары. С целью провокационных обвинений сил АТО они также вели огонь в сторону своих позиций.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В ответ украинские военнослужащие 7 раз подавляли огневую активность оккупанта.

В результате вражеских обстрелов двое наших военнослужащих погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.

Украинские Национальные Новости

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