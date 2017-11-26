Сутки АТО: двое украинских защитников погибли, четверо получили ранения и боевые травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
На Луганском направлении с 82-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по защитникам Новолуганское, а из гранатометов - около Новоалександровки. Из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Станицы Луганской и Крымского.
На Донецком направлении российские наемники вели огонь из минометов различных калибров неподалеку Павлополь, Невельского и шахты Бутовка. Применяя пехотное вооружение, бандформирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки. Еще в светлой время суток в течение нескольких часов вблизи Верхнеторецком воинов обстреливали вражеские снайперские пары. С целью провокационных обвинений сил АТО они также вели огонь в сторону своих позиций.
В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В ответ украинские военнослужащие 7 раз подавляли огневую активность оккупанта.
В результате вражеских обстрелов двое наших военнослужащих погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.