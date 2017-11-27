Доба АТО: бойовики 12 разів порушували режим тиші, жоден український воїн не постраждав

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Попри те, що російсько-окупаційні війська продовжують обстріли оборонних укріплень наших захисників, ситуація у районі проведення АТО залишається повністю контрольованою Збройними Силами України. Протягом минулої доби левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору. Повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь по наших позиціях здебільшого з піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Золотого, Світлодарська, Жовтого, Травневого і двічі Кримського. В обідню пору російські найманці випустили декілька мін 82-го калібру у районі Трьохізбенки.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по наших опорних пунктах біля Верхньоторецького і Водяного. З піхотного озброєння бойовики обстріляли позиції у передмістях Авдіївки і Мар’їнки, а на Приазов’ї противник вів вогонь із зенітної установки, та стрілецької зброї біля Гнутового.

У районі Авдіївки декілька разів впродовж доби зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.

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