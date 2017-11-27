Сутки АТО: боевики 12 раз нарушали режим тишины, ни один украинский воин не пострадал

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 22313 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 13278 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 30037 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 43158 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106004 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 8891 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Несмотря на то, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы оборонительных укреплений наших защитников, ситуация в районе проведения АТО остается полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины. За прошедшие сутки львиная доля вражеских вооруженных провокаций пришлась на темное время. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь по нашим позициям в основном из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского и дважды Крымского. В полдень российские наемники выпустили несколько мин 82-го калибра в районе Трехизбенка.

На Донецком направлении с 82-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по нашим опорных пунктах у Верхнеторецком и Водяного. С пехотного вооружения боевики обстреляли позиции в пригородах Авдеевки и Марьинки, а на Приазовье противник вел огонь из зенитной установки, и стрелкового оружия у Гнутово.

В районе Авдеевки несколько раз в течение суток зафиксировано пролет враждебных БПЛА, запрещенных минского договоренностями.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Несмотря на то, что стрелял враг достаточно плотно, украинские военные почти в каждом случае подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.

Украинские Национальные Новости

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