Сутки АТО: боевики 12 раз нарушали режим тишины, ни один украинский воин не пострадал

На Луганском направлении противник вел огонь по нашим позициям в основном из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского и дважды Крымского. В полдень российские наемники выпустили несколько мин 82-го калибра в районе Трехизбенка.

На Донецком направлении с 82-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по нашим опорных пунктах у Верхнеторецком и Водяного. С пехотного вооружения боевики обстреляли позиции в пригородах Авдеевки и Марьинки, а на Приазовье противник вел огонь из зенитной установки, и стрелкового оружия у Гнутово.

В районе Авдеевки несколько раз в течение суток зафиксировано пролет враждебных БПЛА, запрещенных минского договоренностями.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Несмотря на то, что стрелял враг достаточно плотно, украинские военные почти в каждом случае подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.