До захопленої "Укрпошти" у Харкові стягнули КОРД
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. До місця захопленого чоловіком відділення "Укрпошти" у Харкові, де перебуває дев'ятеро осіб, стягнул спецпризначенців. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, у спецпризначенців - шеврони КОРДу.
Раніше сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення "Укрпошти".
За даними поліції, про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює в цій установі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції.
Повідомлення про те, що в відділення "Укрпошти", розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14:40.