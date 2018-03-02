До Закарпаття перекинуто додаткові підрозділи прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Додаткові сили для охорони державного кордону прибули учора на Закарпаття в рамках проведення заходів, спрямованих на посилення боротьби з проявами протиправної діяльності на кордоні. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ ДПСУ, передає УНН.
"Близько сотні курсантів Національної академії Держприкордонслужби будуть нести службу у Мукачівському прикордонному загоні. Після доведення до вихованців прикордонного вишу обстановки, яка склалась на ділянці загону, а також проведення необхідних інструктажів, усі вони будуть розподілені у відділи прикордонної служби з метою ущільнення охорони державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, впродовж кількох тижнів курсанти матимуть змогу випробувати свої теоретичні знання на практиці. В основному майбутні офіцери будуть на посиленні на найбільш вразливих ділянок українсько-румунського кордону, де на сьогоднішній день спостерігається активізація спроб порушення держрубежу з метою переміщення контрабандних тютюнових виробів.
Нагадаємо, Україні у результаті обміну у форматі "2 на 2" повернули двох прикордонників, яких у жовтні минулого року затримали на кордоні з РФ.