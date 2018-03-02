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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53097 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63696 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66750 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104373 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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На Закарпатье переброшены дополнительные подразделения пограничников

На Закарпатье переброшены дополнительные подразделения пограничников

Киев  •  УНН

 • 7289 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Дополнительные силы для охраны государственной границы прибыли вчера на Закарпатье в рамках проведения мероприятий, направленных на усиление борьбы с проявлениями противоправной деятельности на границе. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ ГПСУ, передает УНН.

"Около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы будут нести службу в Мукачевском пограничном отряде. После информирования воспитанников пограничного вуза об обстановке, сложившейся на участке отряда, а также проведения необходимых инструктажей, все они будут распределены в отделы пограничной службы с целью уплотнения охраны государственной границы" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение нескольких недель курсанты смогут испытать свои теоретические знания на практике. В основном будущие офицеры будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодняшний день наблюдается активизация попыток нарушения госграницы с целью перемещения контрабандных табачных изделий.

Напомним, Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ.

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