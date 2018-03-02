На Закарпатье переброшены дополнительные подразделения пограничников

"Около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы будут нести службу в Мукачевском пограничном отряде. После информирования воспитанников пограничного вуза об обстановке, сложившейся на участке отряда, а также проведения необходимых инструктажей, все они будут распределены в отделы пограничной службы с целью уплотнения охраны государственной границы" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение нескольких недель курсанты смогут испытать свои теоретические знания на практике. В основном будущие офицеры будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодняшний день наблюдается активизация попыток нарушения госграницы с целью перемещения контрабандных табачных изделий.

Напомним, Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ.