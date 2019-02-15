До Європейського червоного списку занесено 13 видів тварин із зони відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. До Європейського червоного списку занесено 13 видів тварин із Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, які перебувають на межі вимирання. Про це УНН розповів керівник відділу екології флори та фауни Чорнобильського заповідника Денис Вишневський.
“Із Європейського червоного списку відзначено 13 видів фауни із зони відчуження, яким загрожує вимирання”, - зазначив еколог.
Серед цих тварин є вовк, рись, видра річкова, вовчок ліщиновий, нічниця Наттерера, шуліка рудий та очеретянка прудка, деркач, п’явка медична, вусач великий дубовий західний, синиця Едіп, мурашка руда лісова, мурашиний лев звичайний.
Також значна кількість видів птахів охороняється відповідно до Конвенції збереження диких мігруючих тварин.
До слова, до Червоної книги України занесено 75 видів фауни Чорнобильського заповідника.
Як повідомляв УНН, у РФ українців судитимуть за спробу контрабанди птахів з Червоної книги.