В Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Европейский красный список занесено 13 видов животных из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, которые находятся на грани вымирания. Об этом УНН рассказал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.
"С Европейский красный список отмечено 13 видов фауны из зоны отчуждения, которым грозит вымирание", - отметил эколог.
Среди этих животных есть волк, рысь, выдра речная, волчок лещиновый, ночница Наттерера, красный коршун и вертлявая камышевка, коростель, пиявка медицинская, усач большой дубовый западный, синица Эдип, муравей руда лесная, муравьиный лев обычный.
Также значительное количество видов птиц охраняется в соответствии с Конвенцией сохранения диких мигрирующих животных.
К слову, в Красную книгу Украины занесено 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.
Как сообщал УНН, в РФ украинцев будут судить за попытку контрабанды птиц из Красной книги.