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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55753 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126624 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117663 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141342 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145218 просмотра

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В Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения

В Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения

Киев  •  УНН

 • 15547 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Европейский красный список занесено 13 видов животных из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, которые находятся на грани вымирания. Об этом УНН рассказал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

"С Европейский красный список отмечено 13 видов фауны из зоны отчуждения, которым грозит вымирание", - отметил эколог.

Среди этих животных есть волк, рысь, выдра речная, волчок лещиновый, ночница Наттерера, красный коршун и вертлявая камышевка, коростель, пиявка медицинская, усач большой дубовый западный, синица Эдип, муравей руда лесная, муравьиный лев обычный.

Также значительное количество видов птиц охраняется в соответствии с Конвенцией сохранения диких мигрирующих животных.

К слову, в Красную книгу Украины занесено 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.

Как сообщал УНН, в РФ украинцев будут судить за попытку контрабанды птиц из Красной книги.

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