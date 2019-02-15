В Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения

"С Европейский красный список отмечено 13 видов фауны из зоны отчуждения, которым грозит вымирание", - отметил эколог.



Среди этих животных есть волк, рысь, выдра речная, волчок лещиновый, ночница Наттерера, красный коршун и вертлявая камышевка, коростель, пиявка медицинская, усач большой дубовый западный, синица Эдип, муравей руда лесная, муравьиный лев обычный.



Также значительное количество видов птиц охраняется в соответствии с Конвенцией сохранения диких мигрирующих животных.



К слову, в Красную книгу Украины занесено 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.



Как сообщал УНН, в РФ украинцев будут судить за попытку контрабанды птиц из Красной книги.