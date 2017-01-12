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Через аварію з дітьми під Дніпром посадовців притягнули до відповідальності

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Двох працівників Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості (ОЦДЮТ), вихованці якого потрапили в аварію на Дніпропетровщині 3 грудня 2016 р, притягнули до відповідальності. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Таборанський.

“Відбулась перевірка щодо стану охорони праці в закладі. За цією перевіркою дві посадові особи вже притягнуті до відповідальності у вигляді доган за ті порушення в питаннях охорони праці, які є в ОЦДЮТі. Це спеціаліст з питань охорони праці та фахівець, який відповідає за проведення інструктажів”, — повідомив В.Таборанський.

Нагадаємо, що 3 грудня на Дніпропетровщині перекинувся автобус із шістьма дорослими та 34-ма дітьми, які їхали з Кропивницького на фестиваль до Дніпра. Діти не постраждали, проте загинула жінка, яка не була пасажиркою автобуса. Як стало відомо, це зірка Оперного театру Ірина Томчук.

Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині завершили службове розслідування щодо аварії із дітьми під Дніпром.

Українські Національні Новини

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