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Из-за аварии с детьми под Днепром должностных лиц привлекли к ответственности

Из-за аварии с детьми под Днепром должностных лиц привлекли к ответственности

Киев • УНН

 • 7478 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 января. УНН. Двух работников Кировоградского областного центра детского и юношеского творчества (ОЦДЮТ), воспитанники которого попали в аварию в Днепропетровской области 3 декабря 2016 г., привлекли к ответственности. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления образования, науки, молодежи и спорта облгосадминистрации Владимир Таборанский.

"Состоялась проверка состояния охраны труда в учреждении. После этой проверки два должностных лица уже привлечены к ответственности в виде выговоров за нарушения в вопросах охраны труда, которые есть в ОЦДЮТ. Это специалист по вопросам охраны труда и специалист, который отвечает за проведение инструктажей", — сообщил В.Таборанский.

Напомним, что 3 декабря в Днепропетровской области перевернулся автобус с 6 взрослыми и 34 детьми, которые ехали из Кропивницкого на фестиваль в Днепр. Дети не пострадали, но погибла женщина, которая была пассажиркой автобуса. Как стало известно, это звезда Оперного театра Ирина Томчук.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области завершили служебное расследование по факту аварии с детьми под Днепром.

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