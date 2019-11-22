До ВАКС скеровано справу ексзаступника міністра екології Вакараша

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт у справі про обвинувачення колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Віктора Вакараша у навмисному невідображенні у декларації права користування на будинок та земельну ділянку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"На сьогодні колишній посадовець та його захисники ознайомились з матеріалами слідства та обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового слідства, як вказали у САП, встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді заступника міністра, умисно не відобразила у щорічних деклараціях факт користування домоволодінням та земельною ділянкою. Крім того, він не зазначив квартиру та два автомобілі, які належать його близьким родичам та перебували у його користуванні. Загальна вартість незадекларованих статків сягає понад 6,9 млн грн.

Нагадаємо, заступнику міністра екології та природних ресурсів України 29 серпня 2019 року було повідомлено про підозру у навмисному невідображенні у декларації права користування на будинок та земельну ділянку.

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