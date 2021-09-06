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До України прибувають конгресмени зі США

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Конгресмени зі США зустрінуться з президентом та відвідають Молитовний сніданок. В Україну прибуде декілька груп американських конгресменів і політиків. Одна з делегацій вже прибула до Києва і планує зустрітись з президентом та урядом. Друга група прибуде щоб відвідати національний молитовний сніданок, який відбудеться 8 вересня в Українському Домі, повідомляє УНН.

До Києва вже прибула делегація Конгресу США, до складу якої входять сенатори Ліндсі Грем від Південної Кароліни, Джон Баррассо від Вайомінгу, Бен Сасс від Небраски, Томмі Тубервіль від Алабами і конгресмен Вільям Тіммонс від Південної Кароліни.

Для участі у IX Національному молитовному сніданку до Києва прибудуть конгресмен США від штату Каліфорнія Хуан Варгас, конгресмен США від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Браян Фітцпатрік та Боб МакЮен — конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності. Про це повідомив голова оргкомітету Павло Унгурян.

“Планується, що участь у сніданку візьмуть близько 1000 учасників з 15 країн світу, а саме керівництво нашої держави, урядовці, провідні політики України та ряд впливових закордонних гостей, серед яких парламентарі США, провідні політики країн Європейського Союзу і навіть з Бразилії” — зазначила Анна Пуртова, співголова оргкомітету.

Крім того, у Молитовному сніданку візьмуть участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, освітяни, науковці, військові капелани, управлінці та бізнесмени. Знову приєднається до заходу український актор та співак Михайло Хома (Дзідзьо).

Національні молитовні сніданки в Києві проводяться вже дев’ять років поспіль і вважаються найбільшими в Європі. Цьогорічний сніданок присвячений 30-річчю Незалежності України.

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