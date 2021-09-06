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В Украину прибывают конгрессмены из США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Конгрессмены из США встретятся с президентом и посетят Молитвенный завтрак. В Украину прибудет несколько групп американских конгрессменов и политиков. Одна из делегаций уже прибыла в Киев и планирует встретиться с президентом и правительством. Вторая группа прибудет чтобы посетить национальный молитвенный завтрак, который состоится 8 сентября в Украинском Доме, сообщает УНН.

В Киев уже прибыла делегация Конгресса США, в состав которой входят сенаторы Линдси Грэм от Южной Каролины, Джон Баррассо от Вайоминге, Бен Сасс от Небраски, Томми Тубервиль от Алабамы и конгрессмен Уильям Тиммонс от Южной Каролины.

Для участия в IX Национальном молитвенном завтраке в Киев прибудут конгрессмен США от штата Калифорния Хуан Варгас, конгрессмен США от штата Пенсильвания, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Брайан Фитцпатрик и Боб МакЮен — конгрессмен США пяти созывов от штата Огайо, советник Президента Рональда Рейгана, который помогал Украине на этапе становления ее независимости. Об этом сообщил председатель оргкомитета Павел Унгурян.

“Планируется, что участие в завтраке примут около 1000 участников из 15 стран мира, а именно руководство нашего государства, правительства, ведущие политики Украины и ряд влиятельных иностранных гостей, среди которых парламентарии США, ведущие политики стран Европейского Союза и даже из Бразилии”, — отметила Анна Пуртова, сопредседатель оргкомитета.

Кроме того, в молитвенном завтраке примут участие известные представители украинской творческой интеллигенции, журналисты, педагоги, ученые, военные капелланы, управленцы и бизнесмены. Снова присоединится к западу украинский актер и певец Михаил Хома (Дзидзьо).

Национальные молитвенные завтраки в Киеве проводятся уже девять лет подряд и считаются крупнейшими в Европе. Нынешний завтрак посвященный 30-летию Независимости Украины.

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