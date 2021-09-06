В Украину прибывают конгрессмены из США

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Конгрессмены из США встретятся с президентом и посетят Молитвенный завтрак. В Украину прибудет несколько групп американских конгрессменов и политиков. Одна из делегаций уже прибыла в Киев и планирует встретиться с президентом и правительством. Вторая группа прибудет чтобы посетить национальный молитвенный завтрак, который состоится 8 сентября в Украинском Доме, сообщает УНН.