До України прибуло понад 70 тисяч тонн вугілля із США

Балкер “OCEAN DALIAN” пришвартувався до причалу № 6 о 00:25. Американське вугілля буде відвантажено на теплові електростанції ДТЕК.

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“OCEAN DALIAN — друге судно з газовим вугіллям із США для енергетичної компанії ДТЕК, яке розвантажено на підприємстві. З початку року ДП “Морський торговельний порт „Южний“ опрацювало 14 суден з імпортним енергетичним вугіллям для державних та приватних підприємств. Загальний об´єм перевищив 900 тис. тонн. До кінця 2017-го року підприємство готується розвантажити ще декілька балкерів”, — зазначив в.о. директора ДП “МТП “Южний” Віталій Жуковський.

З травня 2017 року ДП “МТП “Южний” відвантажив для генерації ДТЕК понад 600 тис. тонн енергетичного вугілля, з яких 535 тис. тонн — антрациту із ПАР, 75 тис тонн — вугілля марки “Г” із США.

Нагадаємо, 9 листопада до України прибуло ще одне судно з вугіллям з США.