В Украину прибыло более 70 тысяч тонн угля из США

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 22282 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 13278 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 30037 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 43158 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106001 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112384 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 134904 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107196 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108651 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113287 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 203705 просмотра
Актуальное
В Украину прибыло более 70 тысяч тонн угля из США

В Украину прибыло более 70 тысяч тонн угля из США

Киев  •  УНН

 • 18738 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня порт Южный" в Одессе принял 73 тыс. тонн угля марки "Г" из США. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе порта "Южный".

Балкер “OCEAN DALIAN” пришвартовался к причалу № 6 в 00:25. Американский уголь будет отгружен на тепловые электростанции ДТЭК.

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“OCEAN DALIAN — второе судно с газовым углем из США для энергетической компании ДТЭК, которое разгружено на предприятии. С начала года ГП “Морской торговый порт „Южный“ обработало 14 судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий. Общий объем превысил 900 тыс. тонн. К концу 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько балкеров”, — отметил и.о. директора ГП “МТП “Южный” Виталий Жуковский.

С мая 2017 ГП “МТП “Южный” отгрузил для генерации ДТЭК более 600 тыс. тонн энергетического угля, из которых 535 тыс. тонн — антрацита из ЮАР, 75 тыс. тонн — уголь марки “Г” из США.

Напомним, 9 ноября в Украину прибыло еще одно судно с углем из США .

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