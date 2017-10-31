До травня ЄС та країни Східного партнерства оцінять реалізацію Угоди про євроасоціацію

За його словами, створенню робочої групи передували складні переговори, зокрема, на засіданні Бюро ПА ЄВРОНЕСТ, яке тривало понад шість годин.

"Я дуже задоволений тим, що у результаті цього засідання ми дійшли компромісу, отримали "зелене світло" від Бюро і можемо розпочати роботу групи, створеної за ініціативи Молдови і за участю всіх країн-партнерів і політгруп Європарламенту", - сказав він.

Як зазначив Маріан Лупу, "до травня наступного року ми маємо визначити найбільш кращі підходи та провали втілення у життя Угоди про асоціацію".

Нагадаємо, ЄС планує запустити школу для дітей країн східноєропейського партнерства.