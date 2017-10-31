До травня ЄС та країни Східного партнерства оцінять реалізацію Угоди про євроасоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Європарламентарі та представники країн-членів "Східного партнерства" до травня 2018 року оцінять досягнення і провали в реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. Про це у вівторок заявив співголова Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ Маріан Лупу на першому засіданні у режимі ad hoc спеціальної робочої групи ПА з питань УА, передає кореспондент УНН.
За його словами, створенню робочої групи передували складні переговори, зокрема, на засіданні Бюро ПА ЄВРОНЕСТ, яке тривало понад шість годин.
"Я дуже задоволений тим, що у результаті цього засідання ми дійшли компромісу, отримали "зелене світло" від Бюро і можемо розпочати роботу групи, створеної за ініціативи Молдови і за участю всіх країн-партнерів і політгруп Європарламенту", - сказав він.
Як зазначив Маріан Лупу, "до травня наступного року ми маємо визначити найбільш кращі підходи та провали втілення у життя Угоди про асоціацію".
Нагадаємо, ЄС планує запустити школу для дітей країн східноєропейського партнерства.