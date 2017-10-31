К маю ЕС и страны Восточного партнерства оценят реализацию Соглашения о евроассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Европарламентарии и представители стран-членов "Восточного партнерства" к маю 2018 года оценят достижения и провалы в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом во вторник заявил сопредседатель Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ Мариан Лупу на первом заседании в режиме ad hoc специальной рабочей группы ПА по СА, передает корреспондент УНН.
По его словам, созданию рабочей группы предшествовали сложные переговоры, в частности, на заседании Бюро ПА ЕВРОНЕСТ, которое продолжалось больше шести часов.
"Я очень доволен тем, что в результате этого заседания мы пришли к компромиссу, получили" зеленый свет "от Бюро и можем начать работу группы, созданной по инициативе Молдовы и с участием всех стран-партнеров и политгруп Европарламента", - сказал он.
Как отметил Мариан Лупу, "до мая следующего года мы должны определить наиболее лучшие подходы и провалы воплощения в жизнь Соглашения об ассоциации".
Напомним, ЕС планирует запустить школу для детей стран восточнооевропейського партнерства.