К маю ЕС и страны Восточного партнерства оценят реализацию Соглашения о евроассоциации

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19597 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79821 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140746 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111045 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112923 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110160 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102469 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106448 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103117 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149949 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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К маю ЕС и страны Восточного партнерства оценят реализацию Соглашения о евроассоциации

К маю ЕС и страны Восточного партнерства оценят реализацию Соглашения о евроассоциации

Киев  •  УНН

 • 9407 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Европарламентарии и представители стран-членов "Восточного партнерства" к маю 2018 года оценят достижения и провалы в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом во вторник заявил сопредседатель Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ Мариан Лупу на первом заседании в режиме ad hoc специальной рабочей группы ПА по СА, передает корреспондент УНН.

По его словам, созданию рабочей группы предшествовали сложные переговоры, в частности, на заседании Бюро ПА ЕВРОНЕСТ, которое продолжалось больше шести часов.

"Я очень доволен тем, что в результате этого заседания мы пришли к компромиссу, получили" зеленый свет "от Бюро и можем начать работу группы, созданной по инициативе Молдовы и с участием всех стран-партнеров и политгруп Европарламента", - сказал он.

Как отметил Мариан Лупу, "до мая следующего года мы должны определить наиболее лучшие подходы и провалы воплощения в жизнь Соглашения об ассоциации".

Напомним, ЕС планирует запустить школу для детей стран восточнооевропейського партнерства.

Украинские Национальные Новости

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