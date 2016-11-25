До Святошинського райсуду не доставлені екс-беркутівці через блокування СІЗО - прокурор (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. До Святошинського районного суду, де сьогодні очікується відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справ Майдану, не доставлені екс-беркутівці. Про це на початку судового засідання повідомив прокурор Яніс Сімонов, передає кореспондент УНН.
Я.Сімонов повідомив, що колишніх беркутівців не досталили до суду через блокування Лук'янівського СІЗО.
Раніше суд задовольнив клопотання прокуратури і продовжив арешт для 5 екс-беркутівців до 20 січня 2017 року, відмовивши захисту у пом'якшенні запобіжних заходів.
За даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.
Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.
За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.