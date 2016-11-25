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До Святошинського райсуду не доставлені екс-беркутівці через блокування СІЗО - прокурор (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. До Святошинського районного суду, де сьогодні очікується відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справ Майдану, не доставлені екс-беркутівці. Про це на початку судового засідання повідомив прокурор Яніс Сімонов, передає кореспондент УНН.

До Святошинського райсуду не доставлені екс-беркутівці через блокування СІЗО - прокурор (доповнено)

Я.Сімонов повідомив, що колишніх беркутівців не досталили до суду через блокування Лук'янівського СІЗО.

Раніше суд задовольнив клопотання прокуратури і продовжив арешт для 5 екс-беркутівців до 20 січня 2017 року, відмовивши захисту у пом'якшенні запобіжних заходів.

За даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.

Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.

Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.

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