В Святошинский райсуд не доставили экс-беркутовцев из-за блокирования СИЗО - прокурор (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Святошинский районный суд, где сегодня ожидается видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана, не доставили экс-беркутовцев. Об этом в начале судебного заседания сообщил прокурор Янис Симонов, передает корреспондент УНН.
Я.Симонов сообщил, что бывших беркутовцев не доставили в суд из-за блокирования Лукьяновского СИЗО.
Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил арест для 5 экс-беркутовцев до 20 января 2017 года, отказав защите в смягчении мер.
По данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 г. в рамках уголовных производств по убийству 48 активистов, покушению на убийство 80 активистов сообщили 25 подозрений экс-беркутовцам.
Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, а остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.
Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийстве людей во время Евромайдана.
По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.