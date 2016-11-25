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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В Святошинский райсуд не доставили экс-беркутовцев из-за блокирования СИЗО - прокурор (дополнено)

Киев • УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Святошинский районный суд, где сегодня ожидается видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана, не доставили экс-беркутовцев. Об этом в начале судебного заседания сообщил прокурор Янис Симонов, передает корреспондент УНН.

В Святошинский райсуд не доставили экс-беркутовцев из-за блокирования СИЗО - прокурор (дополнено)

Я.Симонов сообщил, что бывших беркутовцев не доставили в суд из-за блокирования Лукьяновского СИЗО.

Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил арест для 5 экс-беркутовцев до 20 января 2017 года, отказав защите в смягчении мер.

По данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 г. в рамках уголовных производств по убийству 48 активистов, покушению на убийство 80 активистов сообщили 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, а остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийстве людей во время Евромайдана.

По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.

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