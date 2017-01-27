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До свята весни або Нового року у Китаї відбулося світлове шоу

До свята весни або Нового року у Китаї відбулося світлове шоу

Київ • УНН

 • 28615 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Китаї до свята Весни або Нового року відбулося світове шоу на Гуанчжоуській телевежі, передає УНН з посиланням на CCTV.

Захоплююче світлове шоу з нагоди свята весни або Нового року за місячним календарем відбулося на Гуанчжоуській телевежі (провінція Гуандун, Південний Китай).

За китайською традицією, перші п'ять днів нового року прийнято зустрічатися з друзями і ходити один до одного в гості. Фінальною крапкою стає грандіозний фестиваль китайських ліхтарів, щоб злі духи випадково не проникли у нове життя.

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Також цього року за декілька днів до свята площу Хуачен в районі Чжуцзянсіньчен міста Гуанчжоу прикрасили численною ілюмінацією.

Нагадаємо, цього року китайці святкують Новий рік з 28 січня до 11 лютого.

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