До свята весни або Нового року у Китаї відбулося світлове шоу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Китаї до свята Весни або Нового року відбулося світове шоу на Гуанчжоуській телевежі, передає УНН з посиланням на CCTV.
Захоплююче світлове шоу з нагоди свята весни або Нового року за місячним календарем відбулося на Гуанчжоуській телевежі (провінція Гуандун, Південний Китай).
За китайською традицією, перші п'ять днів нового року прийнято зустрічатися з друзями і ходити один до одного в гості. Фінальною крапкою стає грандіозний фестиваль китайських ліхтарів, щоб злі духи випадково не проникли у нове життя.
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Також цього року за декілька днів до свята площу Хуачен в районі Чжуцзянсіньчен міста Гуанчжоу прикрасили численною ілюмінацією.
Нагадаємо, цього року китайці святкують Новий рік з 28 січня до 11 лютого.