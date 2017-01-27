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К празднику весны или Нового года в Китае состоялось световое шоу

К празднику весны или Нового года в Китае состоялось световое шоу

Киев • УНН

 • 28615 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Китае к празднику Весны или Нового года состоялось мировое шоу на гуанчжоуской телебашне, передает УНН со ссылкой на CCTV.

Захватывающее световое шоу по случаю праздника весны или нового года по лунному календарю произошло на гуанчжоуской телебашне (провинция Гуандун, Южный Китай).

По китайской традиции, первые пять дней нового года принято встречаться с друзьями и ходить друг к другу в гости. Финальной точкой становится грандиозный фестиваль китайских фонарей, чтобы злые духи случайно не проникли в новую жизнь.

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Также в этом году за несколько дней до праздника площадь Хуачен в районе Чжуцзянсиньчен города Гуанчжоу украсили многочисленной иллюминацией.

Напомним, в этом году китайцы празднуют Новый год с 28 января по 11 февраля.

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