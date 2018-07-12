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До суду передано справу щодо розтрати коштів на Львівському бронетанковому заводі

До суду передано справу щодо розтрати коштів на Львівському бронетанковому заводі

Київ • УНН

 • 10194 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Солом’янський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження щодо розтрат коштів при закупівля двигунів на Львівському бронетанковому заводі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

"11 липня 2018 року прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами досудового розслідування НАБУ направлено до Солом’янського районного суду міста Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зібраними доказами встановлено достатні підстави для розгляду судом обвинувачення щодо директора та заступника директора ДП "Львівський бронетанковий завод", начальника Центрального бронетанкового управління ЗСУ, начальника відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ та засновника ТОВ "Булет Лайн" за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

На під час досудового розслідування встановлено, що ДП "Львівський бронетанковий завод" виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України (ЦБТУ ЗСУ) нових двигунів В-46-6. За документами, "ЛБТЗ" придбав у ТОВ "Булет Лайн" і поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів. Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни, які надійшли на завод були не новими, а такими, що були у використанні. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 вже були реалізовані на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України. Розмір збитків, завданих державі через корупційне правопорушення – понад 14 млн грн.

Розслідування вказаних фактів детективами НАБУ тривало з листопада 2016 року, про підозру особам, причетним до реалізації корупційної схеми з закупівлі двигунів, повідомлено в липні 2017 року.

За вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва продовжив Роману Тимківу строк відсторонення від посади диктора ДП “Львівський бронетанковий завод” до 27 серпня 2018 року.

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