До суду передано справу щодо розтрати коштів на Львівському бронетанковому заводі

"11 липня 2018 року прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами досудового розслідування НАБУ направлено до Солом’янського районного суду міста Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.



Зібраними доказами встановлено достатні підстави для розгляду судом обвинувачення щодо директора та заступника директора ДП "Львівський бронетанковий завод", начальника Центрального бронетанкового управління ЗСУ, начальника відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ та засновника ТОВ "Булет Лайн" за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.



На під час досудового розслідування встановлено, що ДП "Львівський бронетанковий завод" виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України (ЦБТУ ЗСУ) нових двигунів В-46-6. За документами, "ЛБТЗ" придбав у ТОВ "Булет Лайн" і поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів. Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни, які надійшли на завод були не новими, а такими, що були у використанні. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 вже були реалізовані на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України. Розмір збитків, завданих державі через корупційне правопорушення – понад 14 млн грн.



Розслідування вказаних фактів детективами НАБУ тривало з листопада 2016 року, про підозру особам, причетним до реалізації корупційної схеми з закупівлі двигунів, повідомлено в липні 2017 року.



За вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та з конфіскацією майна.



Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва продовжив Роману Тимківу строк відсторонення від посади диктора ДП “Львівський бронетанковий завод” до 27 серпня 2018 року.