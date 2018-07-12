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В суд передано дело о растрате средств на Львовском бронетанковом заводе

В суд передано дело о растрате средств на Львовском бронетанковом заводе

Киев  •  УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Соломенский районный суд Киева рассмотрит уголовное производство по расходованию средств при закупка двигателей на Львовском бронетанковом заводе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"11 июля 2018 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам досудебного расследования НАБУ направлено в Соломенский районный суд города Киева обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Собранными доказательствами установлены достаточные основания для рассмотрения судом обвинения в отношении директора и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ, начальника отдела в управлении ЦБТУ ВСУ и учредителя ООО "Булет Лайн" за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

На ходе досудебного расследования установлено, что ГП "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральном бронетанковом управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. По документам, "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели, которые поступили на завод были не новыми, а бывшими в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины. Размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение - более 14 млн грн.

Расследование указанных фактов детективами НАБУ продолжалось с ноября 2016 года, о подозрении лицам, причастным к реализации коррупционной схемы по закупке двигателей, сообщили в июле 2017 года.

За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.

Напомним, Соломенский районный суд Киева продлил Роману Тымкиву срок отстранения от должности диктора ГП "Львовский бронетанковый завод" до 27 августа 2018 года.

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