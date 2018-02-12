До суду на компанію Вайнштайна подав штат Нью-Йорк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прокурори штату Нью-Йорк подали позов проти Weinstein Company, оскільки, як відзначається, студія не змогла захистити персонал від Гарві Вайнштайна, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман у неділю заявив, що він подав позов проти компанії Weinstein Company, а також Гарві Вайнштайна та його брата Роберта, який був співзасновником студії. Він вимагає певну суму для покриття збитків, плюс покарання за жертв ймовірної наруги з боку 65-річного Гарві Вайнштайна.
У позові йдеться про те, що Г.Вайнштайн жорстоко поводився з працівниками-жінками та погрожував убивством співробітникам своєї компанії.
Захист Г.Вайнштайна заявив, що "справедливе розслідування" покаже, що багато звинувачень були безпідставними. У відповідь адвокат Гарві Вайнштайна Бен Брефман заявив, що поведінка його клієнта "була не без помилок", однак у ній немає "ніякого злочину".
"Наприкінці розслідування стане зрозуміло, що Гарві Вайнштайн заохочував більше жінок на керівні посади, ніж будь-який інший лідер у галузі. І що в компанії Miramax чи Weinstein Company "не було ніякої дискримінації", - додав адвокат Бен Брефман.
Weinstein Company поки що не прокоментувала ситуацію.
Десятки жінок звинуватили голлівудського продюсера в сексуальному насильстві, зокрема зґвалтуванні. Сам Г.Вайнштайн заперечує секс без згоди.