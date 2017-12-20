До складу СЦКК запросять представників Німеччини та Франції - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко виступає за посилення складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками Німеччини та Франції. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив сьогодні під час зустрічі із представниками ініціативної групи “Перше грудня” та іншими авторитетними представниками української інтелігенції, передає УНН.
“Щодо можливості відновлення роботи СЦКК, думаю що буде абсолютно корисно, коли ми запросимо до складу СЦКК наших партнерів по Нормандському формату — німців і французів”, — сказав Петро Порошенко.
Він додав: “І довіри буде більше, і прозорості буде більше, і ефективність буде вищою”.
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Нагадаємо, самовідсторонення російської сторони від участі її військових представників у СЦКК збільшує ризики загострення конфлікту на Донбасі.
Як повідомляв УНН, російська сторона відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.