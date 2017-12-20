До складу СЦКК запросять представників Німеччини та Франції - Порошенко

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко виступає за посилення складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками Німеччини та Франції. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив сьогодні під час зустрічі із представниками ініціативної групи “Перше грудня” та іншими авторитетними представниками української інтелігенції, передає УНН.