В состав СЦКК приглашены представители Германии и Франции - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выступает за усиление состава Общего центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями Германии и Франции. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил сегодня во время встречи с представителями инициативной группы "Первое декабря" и другими авторитетными представителями украинской интеллигенции, передает УНН.
"О возможности восстановления работы СЦКК, думаю что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату - немцев и французов", - сказал Петр Порошенко.
Он добавил: "И доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше".
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Напомним, самоустранение российской стороны от участия ее военных представителей в СЦКК увеличивает риски обострения конфликта на Донбассе.
Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.