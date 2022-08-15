До середини тижня не розпогодиться - синоптики

Цитата

"У наступні три доби (16-18 серпня - ред.) у більшості областей помірні короткочасні дощі з грозами, найближчої ночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, завтра вдень на Прикарпатті, у більшості центральних, Київській та Житомирській областях значні дощі", - повідомили синоптики.

Деталі

Температура вночі 16-18 серпня по Україні очікується на рівні 14-20°, вдень - 22-28°; у південній частині та східних областях - 28-34°.

На Київщині завтра вночі місцями невеликий дощ; вдень значні дощі з грозами. Температура вночі 18-21°, вдень 25-28°.

Доповнення

15 серпня по Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями очікується 36-градусна спека.