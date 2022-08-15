До середины недели не прояснится - синоптики

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"В последующие трое суток (16-18 августа - ред.) в большинстве областей умеренные кратковременные дожди с грозами, в ближайшую ночь в Запорожской и Днепропетровской областях, завтра днем ​​на Прикарпатье, в большинстве центральных, Киевской и Житомирской областях значительные дожди", – сообщили синоптики.

Детали

Температура ночью 16-18 августа по Украине ожидается на уровне 14-20°, днем ​​- 22-28°; в южной части и восточных областях - 28-34°.

В Киевской области завтра ночью местами небольшой дождь; днем сильные дожди с грозами. Температура ночью 18-21°, днем ​​25-28°.

Дополнение

15 августа по Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ожидается 36-градусная жара.