До середины недели не прояснится - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в большинстве областей Украины по меньшей мере по четверг, температура спадет на несколько градусов, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Цитата
"В последующие трое суток (16-18 августа - ред.) в большинстве областей умеренные кратковременные дожди с грозами, в ближайшую ночь в Запорожской и Днепропетровской областях, завтра днем на Прикарпатье, в большинстве центральных, Киевской и Житомирской областях значительные дожди", – сообщили синоптики.
Детали
Температура ночью 16-18 августа по Украине ожидается на уровне 14-20°, днем - 22-28°; в южной части и восточных областях - 28-34°.
В Киевской области завтра ночью местами небольшой дождь; днем сильные дожди с грозами. Температура ночью 18-21°, днем 25-28°.
Дополнение
15 августа по Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ожидается 36-градусная жара.