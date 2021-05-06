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До Ради у разі виборів потрапляє п'ять партій - опитування

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У разі, якщо вибори до Верховної Ради відбудуться найближчим часом, бар’єр у 5% для потрапляння до парламенту зможуть подолати п’ять політичних партій. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 по 29 квітня, передає УНН.

Цитата:

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія “Слуга народу” (за неї готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію “Європейська солідарність” готові віддати свій голос відповідно 12% і 18% опитаних, за партію “Опозиційна платформа — За життя” — відповідно 11% і 15%, ВО “Батьківщина” — відповідно 8% і 11%, партію “Сила і честь” — відповідно 4% і 6%“, — свідчать результати опитування.

Деталі

Решта партій не подолала бар’єр у 5%. Так, за партію “Українська стратегія Гройсмана” проголосувало б відповідно 2% і 3% опитаних, партію “Голос” — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, ВО “Свобода” — відповідно 2% і 2%, “Партію Шарія” — відповідно 2% і 2%, партію “Громадянська позиція” — відповідно 1% і 2%, партію “Опозиційний блок” — відповідно 1% і 1%, партію “УДАР Віталія Кличка” — відповідно 1% і 1%.

Довідково

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо

За результатми опитування, проведеного Центром Разумкова в березні, за політичну партію “Слуга народу” готові були віддати свій голос 18% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

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