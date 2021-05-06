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В Раду в случае выборов попадает пять партий - опрос

В Раду в случае выборов попадает пять партий - опрос

Киев  •  УНН

 • 23592 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В случае, если выборы в Верховную Раду состоятся в ближайшее время, барьер в 5% для попадания в парламент смогут преодолеть пять политических партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 по 29 апреля, передает УНН.

Цитата:

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 11% и 15%, ВО "Батькивщина" - соответственно 8% и 11%, партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 6%", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Остальные партии не преодолели барьер в 5%. Так, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" проголосовали бы соответственно 2% и 3% опрошенных, партию "Голос" - соответственно 2% и 3%, Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2% и 2,5%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%, "Партию Шария" - соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 1% и 2%, партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%.

Справка

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним

По результатам опроса, проведенного Центром Разумкова в марте, за политическую партию "Слуга народа" готовы были отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

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