Опитування: до парламенту проходять п'ять політпартій

Цитата

“Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія „Слуга народу“ (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію „Європейська солідарність“ готові віддати свій голос відповідно 13% і 20% опитаних, за партію „Опозиційна платформа — За життя“ — відповідно 13% і 18%, ВО „Батьківщина“ — відповідно 7% і 9%, партію „Сила і честь“ — відповідно 4% і 5%”, — свідчать результати опитування.

Деталі

Решта партій не подолала бар’єр у 5%. Так, за партію “Голос” готові віддати свій голос відповідно 3% і 3%, за ВО “Свобода” — відповідно 2,5% і 3%, партію “Українська стратегія Гройсмана” — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2%, “Партію Шарія” — відповідно 1% і 2%, партію “Громадянська позиція” — відповідно 1% і 1%, партію “Опозиційний блок” — відповідно 1% і 1%, партію “УДАР Віталія Кличка” — відповідно 1% і 1%.

Довідково

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, ідею розпуску Верховної ради та дострокові перевибори підтримують 63% українців.