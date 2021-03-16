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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 33606 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 50234 просмотра

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Опрос: в парламент проходят пять политпартий

Опрос: в парламент проходят пять политпартий

Киев  •  УНН

 • 13347 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В случае выборов в Верховную Раду в ближайшее время, барьер в 5% для попадания в парламент преодолели бы пять политических партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта, передает УНН.

Цитата

“Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия „Слуга народа“ (за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За партию „Европейская солидарность“ готовы отдать свой голос соответственно 13% и 20% опрошенных, за партию „Оппозиционная платформа — за жизнь“ — соответственно 13% и 18%, ВО „Батькивщина“ — соответственно 7% и 9%, партию „Сила и честь “- соответственно 4% и 5%”, — свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Остальные партии не преодолели барьер в 5%. Так, за партию “Голос” готовы отдать свой голос соответственно 3% и 3%, за ВО “Свобода” — соответственно 2,5% и 3%, партию “Украинская стратегия Гройсмана” — соответственно 2% и 3%, Радикальная партия Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, “партию Шария” — соответственно 1% и 2%, партию “Гражданская позиция” — соответственно 1% и 1%, партию “Оппозиционный блок” — соответственно 1% и 1%, партию “УДАР Виталия Кличко” — соответственно 1% и 1%.

Справка

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что было раньше

Как сообщал УНН, идею роспуска Верховной Рады и досрочные перевыборы поддерживают 63% украинцев.

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