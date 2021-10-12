До Ради невдовзі скерують законопроект про подвійне громадянство - Єнін

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“За дорученням президента ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в культурних, політичних та економічних процесах на території нашої держави. У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроектом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України”, - розповів Єнін.

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За словами заступника голови МВС, у цьому питанні важливо розширити участь співвітчизників, які не повинні відмовлятися від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Так само вони могли б набути українське громадянство, вважає Єнін.

За його словами, наразі документ вивчають у Міністерстві юстиції, та, за прогнозами, закон про подвійне громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.

Додамо

У вересні Президент Володимир Зеленський заявив, що питання щодо запровадження подвійного громадянства в Україні є складним через російську окупацію і як наслідок паспортизацію українських громадян.

​​З його слів, у мирний час це питання парламентарі могли б швидко проголосувати, зокрема, і заради українців, які мають українське коріння, але живуть у США, у Канаді, у ЄС тощо.

Згодом Зеленський заявив в Українському інституті Америки в Нью-Йорку на зустрічі з представниками української діаспори, українських організацій і церков, що в країні обговорюють питання подвійного громадянства.



