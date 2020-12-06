До Ради не надходили законодавчі ініціативи щодо переговорів у ТКГ та Нормандському форматі – Разумков

"Звернень до нас щодо законодавчих ініціатив, які необхідно було б напрацювати в рамках роботи вищеназваних органів (переговорів у Нормандському форматі та в ТКГ - ред.) не надходило. Ми можемо і самостійно це робити, ми можемо написати і правильні речі, і правильні закони, але питання заключається у тому, що все повинно рухатися в унісон. Тому що, якщо Верховна Рада буде самостійно просто писати і просто приймати закони, а це не буде коригуватися з тим, що насправді відбувається і з тими завданнями і позиціями, які відстоює українська сторона в рамках цих мирних перемовин, я думаю, що це будуть просто прийняті закони", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Разумков заявляв, що Україні потрібні не просто прийняті закони, а мир, повернення територій та збережені життя.