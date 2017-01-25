До п'яти років в'язниці загрожує чоловіку, який вдарив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Запоріжжі п’яний водій вдарив поліцейського, який зупинив його для перевірки автомобіля, правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.
О 02.35 до Кам’янсько-Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся співробітник підрозділу — молодший інспектор поліції.
Як повідомили у поліції, тієї ночі правоохоронець ніс службу в районному центрі на вулиці Центральній. О 00.35 він зупинив для перевірки автомобіль “Ланос”. За кермом легковика знаходився 24-річний місцевий житель. Водій, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння, повів себе агресивно, вчинив опір законним вимогам поліцейського та вдарив його рукою в обличчя.
Правопорушника було затримано та доставлено до відділу поліції. Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено до п’яти років позбавлення волі.