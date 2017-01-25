До пяти лет тюрьмы грозит мужчине, который ударил полицейского

В 02:35 в Каменско-Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области обратился сотрудник подразделения - младший инспектор полиции.

Как сообщили в полиции, в ту ночь правоохранитель нес службу в районном центре на улице Центральной. В 00:35 он остановил для проверки автомобиль "Ланос". За рулем легковушки находился 24-летний местный житель. Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно, оказал сопротивление законным требованиям полицейского и ударил его рукой в ​​лицо.

Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено до пяти лет лишения свободы.