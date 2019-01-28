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До ПЦУ перейшло понад 140 парафій

До ПЦУ перейшло понад 140 парафій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на 28 січня до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 142 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України.

Зокрема, за даними карти 26 січня до ПЦУ перейшли чотири парафії – Церква Святої Покрови с. Ковпита Чернігівської області, Церква Святої Покрови с. Сарата Одеської області, Церква Святої Покрови с. Бобичі Волинської області, Спасо-Преображенська церква с. Лука-Мелешківська Вінницької області.

За 27 січня до ПЦУ перейшли у Чернівецькій області – Церква Успіння Пресвятої Богородиці с. Васловівці, Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Ясени та Церква святого Архистратига Михаїла с. Задубрівка; у Рівненській області – Церква Різдва Богородиці с. Іванє, Свято-Михайлівська церква с. Збуж, Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Мала Любаша та Хрестовоздвиженська церква с. Копиткове; у Волинській області – Свято-Покровська церква с. Серхів, Церква Святого Юрія с. Піски, Свято-Дмитрівська церква с. Журавники, Церква Святої Казанської божої матері с. Садів, Церква Трьох Святителів с. Тельчі та Михайлівська церква с. Топилище.

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За минулу добу до ПЦУ також перейшли Церква святої Катерини у місті Київ, Церква Покрови Пресвятої Богородиці Закарпатської області, Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Бондарівка Житомирської області та церква с. Юхимівці Хмельницької області.

Нагадаємо, Вінниччина займає перше місце в Україні за кількістю парафій, які приєдналися до нової Православної церкви України.

Як повідомляв УНН, Філарет розповів, як Києво-Печерська лавра може відійти до ПЦУ.

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