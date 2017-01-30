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До проведення Євробачення-2017 в Києві відремонтують деякі дороги та мости

Київ • УНН

 • 9626 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Цієї весни київські дороги активно ремонтуватимуть, щоб уникнути заторів під час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“На окремих ділянках у столиці проведуть капітальний і поточний ремонти дорожнього покриття. У першу чергу відремонтують дороги, які ведуть від аеропортів. Так, заплановано ремонт дороги від аеропорту „Київ“ до Повітрофлотського проспекту”, — зауважив І.Сагайдак.

Окрім того, заплановано поточні ремонти мостів і доріг, які зв’язані з МВЦ, ремонт дорожнього покриття Русанівської набережної, станції метро “Лівобережна”.

“Ми націлені максимально швидко працювати, щоб відремонтувати якомога більше доріг і зробити це якісно”, — додав І.Сагайдак.

За його словами, всі роботи проведуть за рахунок міського бюджету.

Українські Національні Новини

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