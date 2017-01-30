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К проведению Евровидения-2017 в Киеве отремонтируют некоторые дороги и мосты

К проведению Евровидения-2017 в Киеве отремонтируют некоторые дороги и мосты

Киев • УНН

 • 9625 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Этой весной киевские дороги будут активно ремонтировать, чтобы избежать заторов во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На отдельных участках в столице проведут капитальный и текущий ремонты дорожного покрытия. В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие от аэропортов. Так, запланирован ремонт дороги от аэропорта "Киев" до Воздухофлотского проспекта ", - отметил И.Сагайдак.

Кроме того, запланировано текущие ремонты мостов и дорог, которые связаны с МВЦ, ремонт дорожного покрытия Русановской набережной, станции метро "Левобережная".

"Мы нацелены максимально быстро работать, чтобы отремонтировать как можно больше дорог и сделать это качественно", - добавил И.Сагайдак.

По его словам, все работы проведут за счет городского бюджета.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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