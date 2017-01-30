К проведению Евровидения-2017 в Киеве отремонтируют некоторые дороги и мосты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Этой весной киевские дороги будут активно ремонтировать, чтобы избежать заторов во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На отдельных участках в столице проведут капитальный и текущий ремонты дорожного покрытия. В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие от аэропортов. Так, запланирован ремонт дороги от аэропорта "Киев" до Воздухофлотского проспекта ", - отметил И.Сагайдак.
Кроме того, запланировано текущие ремонты мостов и дорог, которые связаны с МВЦ, ремонт дорожного покрытия Русановской набережной, станции метро "Левобережная".
"Мы нацелены максимально быстро работать, чтобы отремонтировать как можно больше дорог и сделать это качественно", - добавил И.Сагайдак.
По его словам, все работы проведут за счет городского бюджета.