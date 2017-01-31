До прокуратури Криму надійшло звернення щодо примусового переселення населення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. До прокуратури Автономної Республіки Крим надійшло звернення народного депутата України Мустафи Джемілєва щодо здійснення окупантами на території Криму дій, направлених на примусове переселення з території півострова цивільного населення та зміну демографічної ситуації в Криму. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.
За результатом розгляду звернення та аналізу інформації з інших джерел прокуратурою Автономної Республіки Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Зазначаэться, що відповідно до норм міжнародного права діяння, щодо яких розпочато провадження, визнаються воєнними (та іншими) злочинами й на них поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду.
Окрім того, враховуючи стратегічну необхідність для Української держави надання належної правової оцінки зазначеним діям, наказом прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова створено робочу групу з поглибленого вивчення питань, пов’язаних з їх вчиненням, до складу якої ввійшли прокурорсько-слідчі працівники, експерти правозахисних організацій, а також провідні вчені у цій галузі.
“Враховуючі особливі завдання, які постали перед прокуратурою Автономної Республіки Крим, хочу наголосити, що створення робочої групи експертів та науковців для вивчення воєнних злочинів вкрай актуальне для нас питання”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочато досудове розслідування щодо затримання та проведення обшуків житла українського адвоката Еміля Курбедінова.