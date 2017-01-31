В прокуратуру Крыма поступило обращение о принудительном переселении населения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение народного депутата Украины Мустафы Джемилева об осуществлении оккупантами на территории Крыма действий, направленных на принудительное переселение с территории полуострова гражданского населения и изменение демографической ситуации в Крыму. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По результатам рассмотрения обращения и анализа информации из других источников прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Отмечается, что в соответствии с нормами международного права деяния, по которым начали производство, признаются военными (и другими) преступлениями и на них распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.
Кроме того, учитывая стратегическую необходимость для Украинского государства в предоставлении надлежащей правовой оценки указанным действиям, приказом прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова создана рабочая группа по углубленному изучению вопросов, связанных с их совершением, в состав которой вошли прокурорско-следственные работники, эксперты правозащитных организаций, а также ведущие ученые в этой области.
"Учитывая особые задачи, стоящие перед прокуратурой Автономной Республики Крым, хочу подчеркнуть, что создание рабочей группы экспертов и ученых для изучения военных преступлений крайне актуальный для нас вопрос", - сказал он.
Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по задержанию и проведению обысков жилья украинского адвоката Эмиля Курбединова.