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До припинення видачі віз для всіх росіян: Україна закликала запровадити нові санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна закликає якомога швидше запровадити нові санкції проти росії та підтримує план, ініційований Польщею та Словенією. Про це заявив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак у відеозверненні в п’ятницю, пише УНН.

До припинення видачі віз для всіх росіян: Україна закликала запровадити нові санкції

Цитата

“Чим швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, тим менше в неї буде резервів для продовження цієї кривавої війни. Санкції будуть посилюватись. Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з 10 пунктів, які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну. Аж до припинення видачі віз для всіх громадян РФ, повного відключення системи SWIFT та повна блокада транспортного сполучення. Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС запровадити ці санкції якомога швидше”, - сказав Єрмак.

Деталі

Глава ОП нагадав що, за офіційною заявою Білого дому, США та ЄС домовились про поставку додаткових 15-ти мільярдів кубометрів скрапленого газу. Це дозволить зменшити залежність європейського ринку від російських постачальників.

Швейцарія заморозила російські активи на суму більше шести мільярдів доларів.

Японія заморозила активи 25-ти посадових осіб росії. Також Японія запровадила заборону на експорт для 81-ї організації рф і заборону на експорт предметів розкошу до росії.

Цитата

“Дуже важливо, що Німеччина відкинула вимогу рф платити за російський газ в рублях. Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк москви заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго якомога скоріше”, - додав глава ОП.

Раніше

Президент США Джо Байден заявив сьогодні в Польщі, що проти росії за її агресію в Україні були введені найсуворіші каральні санкції у світовій історії, і захід на цьому не зупиниться.

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