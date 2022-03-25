До прекращения выдачи виз для всех россиян: Украина призвала ввести новые санкции

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“Чем быстрее мир сократит экономический потенциал россии, тем меньше у нее будет резервов для продолжения этой кровавой войны. Санкции будут ужесточаться. Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну. Вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан рф, полного отключения системы SWIFT и полная блокада транспортного сообщения. Украинцы полностью поддерживают выполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции как можно скорее”, - сказал Ермак.

Детали

Глава ОП напомнил, что, по официальному заявлению Белого дома, США и ЕС договорились о поставке дополнительных 15-ти миллиардов кубометров сжиженного газа. Это позволит уменьшить зависимость европейского рынка от российских поставщиков.

Швейцария заморозила российские активы на сумму более шести миллиардов долларов.

Япония заморозила активы 25-ти должностных лиц россии. Также Япония ввела запрет на экспорт для 81-й организации рф и запрет на экспорт предметов роскоши в россии.

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“Очень важно, что Германия отвергла требование рф платить за российский газ в рублях. Так же уже говорят и должны действовать другие страны Европы. Трюк Москвы ради укрепления рубля не должен сработать. Кроме этого, нужно нефтяное эмбарго как можно скорее", - добавил глава ОП.

Ранее

Президент США Джо Байден заявил сегодня в Польше, что против России за ее агрессию в Украине были введены строжайшие карательные санкции в мировой истории, и Запад на этом не остановится.