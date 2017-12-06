До прибирання вулиць і доріг Києва задіяли більше 150 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. З початком снігопаду, о 6.20 ранку, дорожники розпочали роботи з превентивної обробки посипальними матеріалами вулично-дорожньої мережі столиці, було залучено 158 од. снігоприбиральної техніки. Про це йдеться в повідомленні КК "Київавтодор" на сторінці у Facebook, передає УНН.
"З початком снігопаду, о 6.20 ранку, дорожники розпочали роботи з превентивної обробки посипальними матеріалами вулично-дорожньої мережі столиці, а також тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговуються підприємствами комунальної корпорації “Київавтодор”. До роботи було залучено 158 од. снігоприбиральної техніки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у "Київавтодор", особлива увага була приділена мостам, шляхопроводам, спускам та підйомам, де ожеледь утворюється дуже швидко і, як наслідок, існує підвищена загроза виникнення аварійних ситуацій та небезпеки для водіїв та пішоходів. Також першочергово протиожеледними матеріалами оброблялись вулиці, якими курсують маршрути руху громадського транспорту.
Також зазначається, що 24 бригади з ручного прибирання обробляли підходи до підземних та надземних пішохідних переходів, сходові марші, а також закріплені за підприємствами корпорації тротуари та зупинки громадського транспорту. Кількість бригад з ручного прибирання була збільшена до 43 одиниць.
"Щоб не допустити утворення ожеледиці та забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів, за добу було використано 506,4 т солі та 592,1 т піскосоляної суміші", - додали у "Київавтодор".
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується дощ, сніг та вітер.