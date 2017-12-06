К уборке улиц и дорог Киева задействовали более 150 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. С началом снегопада, в 6.20 утра, дорожники начали работы по превентивной обработки посыпочными материалами улично-дорожной сети столицы, было привлечено 158 ед. снегоуборочной техники. Об этом говорится в сообщении КК "Киевавтодор" на странице в Facebook, передает УНН.
"С началом снегопада, в 6.20 утра, дорожники начали работы по превентивной обработки посыпочными материалами улично-дорожной сети столицы, а также тротуаров и остановок общественного транспорта, обслуживаемых предприятиями коммунальной корпорации" Киевавтодор ". К работе были привлечены 158 ед. снегоуборочной техники" , - говорится в сообщении.
Как отметили в "Киевавтодор", особое внимание было уделено мостам, путепроводам, спускам и подъемам, где гололед образуется очень быстро и, как следствие, существует повышенная угроза возникновения аварийных ситуаций и опасности для водителей и пешеходов. Также в первую очередь противогололедными материалами обрабатывались улицы, по которым курсируют маршруты движения общественного транспорта.
Также отмечается, что 24 бригады с ручной уборки обрабатывали подходы к подземным и надземным пешеходным переходам, лестничные марши, а также закрепленные за предприятиями корпорации тротуары и остановки общественного транспорта. Количество бригад по ручной уборке было увеличено до 43 единиц.
"Чтобы не допустить образования гололеда и обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов, за сутки было использовано 506,4 т соли и 592,1 т солевой смеси", - добавили в "Киевавтодор".
Напомним, сегодня в Украине ожидается дождь , снег и ветер.