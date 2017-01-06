До прибирання доріг міста Запоріжжя залучили 35 одиниць спецтехніки

Всього на чергуванні у місті знаходяться 69 спеціальних машин. Якщо того будуть вимагати обставини, підключать ще додаткову техніку.

В Запорізькій області наразі працює 44 дорожніх працівника. Задіяно 36 потужних механізмів, в тому числі 23 піскорозкидачів, решта — інша спецтехніка.